Українські військові показали знищений ЗРГК 'Панцир-С1' окупантів на Херсонщині (фото)

Українські військові ліквідували російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Знищення ворожої техніки відбулося на Херсонщині.

Наші захисники поділилися світлинами ліквідованої установки. Про це повідомили на каналі Управління стратегічними комунікаціями ЗСУ у Telegram.

На світлинах добре видно боєкомплект з 30 мм снарядів та залишки від ракет 9М335 (другий кінетичний ступінь).

Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

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Характеристики ЗРГК "Панцир-С1"

Універсальний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) ближньої дії "Панцир-С1" призначений для протиповітряної оборони найважливіших малорозмірних та точкових військових та промислових об'єктів, частин та з'єднань сухопутних військ, а також для посилення угруповань ППО.

Розроблено тульським ГУП "Конструкторське бюро приладобудування". Комплекс створено 1994 року.

До складу бойових засобів комплексу входять:

бойова машина (до 6 БМ у батареї);

зенітна керована ракета;

30-мм постріл;

транспортно-зарядна машина (одна машина на 2 БМ)

Характеристики:

маса комплексу – до 30000 кг;

час розгортання – менше 5 хв;

дальність ураження – 0,2-20 км;

висота ураження – 0-15 км;

боєкомплект – ЗРК/30-мм снаряди – 8-12/1400 штук;

експортна вартість – 14-15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що українські військові з 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розповіли, як відбили позицію російських окупантів. Ліквідація ворога відбувалася поблизу Бахмута на Донеччині.

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