На Україну чекає нова хвиля ескалації: астролог назвав найнебезпечнішу дату в березні

Повня, яка відбудеться 7 березня 2023 року, збігається з переходом Сатурна до Риб. Така комбінація загрожує новою хвилею ескалації на фронті.

Про це "Главреду" заявив астролог Влад Росс. "Ця повня буде провісником напружених транзитів Марса. До речі, лютнева повня теж була не такою вже простою: тоді Уран викликав різкі та несподівані події, які складно було спрогнозувати", – зазначив він.

Росс підкреслив, що у березні ситуація буде непростою, оскільки Марс вважається агресивною планетою. Він приносить руйнування та сприяє ескалації у зоні бойових дій.

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Крім того, повня здатна вдарити і по здоров'ю громадян, можливе загострення хвороб. Не варто конфліктувати в цей період, інакше наслідки будуть вкрай несприятливими.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.