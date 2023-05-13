Унікальну мозаїку 3 століття із зображенням троянського героя Енея знайшли в Туреччині

У Туреччині під час розкопок в південному місті Османіє розкопали мозаїку із зображенням легендарного троянського героя Енея, про якого є згадки в "Іліаді" та "Одіссеї" Гомера.

Як повідомляє Daily Sabah, експерти не відзначили жодного іншого прикладу такої мозаїки у світі. Зазначається, що якість мозаїки може конкурувати із мозаїками знаменитого стародавнього міста Зевгма в Газіантепі.

Джезмі Юрцевер, історик і письменник, назвав цю мозаїку Енея "унікальною у світі".

Відео дня

"У 2015 році було оголошено про виявлення історичних артефактів і мозаїки на підлозі будівлі в центрі району Кадирлі. Потім сюди приїжджало багато археологів, які проводили розкопки на цій території. Під час цих розкопок на підлозі будівлі були знайдені мозаїчні сцени. В одній сцені воїн їхав верхи на коні, тримаючи спис, і було зображено жінку з написом Дідони, відомої засновниці Карфагена, яка йшла з воїном на полювання на лева. Ім'я цього воїна Еней, великий троянський герой. Він був важливою фігурою після Гектора, князя Трої", — розповів він.

Читайте також: Археологи у Мексиці знайшли іграшку майя: як виглядає Пок Та Пок

Юрцевер також зазначив, що на мозаїці зображено сцену боротьби Енея з Леоном.

Видання зазначає, що знахідку виявили на місці стародавнього міста Флавіаполіс, що було зведено у римську епоху. Вчені кажуть, що мозаїку могла створити в 3 столітті нашої ери.

Еней, міфічний герой Трої та Риму, був сином богині Афродіти та Анхіза. Він був членом царської лінії в Трої та двоюрідним братом Гектора. За легендами, Еней був одним із небагатьох троянців, які вижили після падіння Трої від рук греків. Після того, як місто було розграбовано, він зібрав групу тих, хто вижив, і вирушив у довгу, складну подорож, щоб знайти новий дім.

Еней обійшов багато країн, зустрічаючи на своєму шляху друзів і ворогів. Йому допомагали боги, які милували його за його благочестя та відданість, а також він отримував допомогу від свого батька, який з’являвся йому у видіннях і провадив його.

Згодом Еней та його послідовники прибули до Італії, заснувавши нове королівство та місто Лавіній. Еней став родоначальником римського народу, і його шанували як героя і символ римської величі.

Нагадаємо, в Угорщині виявили могилу хірурга з 1 століття з його інструментами

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!