Уникальную мозаику 3 века с изображением троянского героя Энея нашли в Турции

В Турции во время раскопок в южном Османии раскопали мозаику с изображением легендарного троянского героя Энея, о котором есть упоминания в "Илиаде" и "Одиссее" Гомера.

Как сообщает Daily Sabah, эксперты не отметили ни одного другого примера такой мозаики в мире. Отмечается, что качество мозаики может конкурировать с мозаиками знаменитого древнего города Зевгма в Газиантепе.

Джезми Юрцевер, историк и писатель, назвал эту мозаику Энея "уникальной в мире".

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"В 2015 году было объявлено об обнаружении исторических артефактов и мозаики на полу здания в центре района Кадырли. Затем сюда приезжали многие археологи, которые проводили раскопки на этой территории. Во время этих раскопок на полу строения были найдены мозаичные сцены. В одной сцене воин ехал верхом на коне, держа копье, и была изображена женщина с надписью Дидоны, известной основательнице Карфагена, которая шла с воином на охоту на льва. Имя этого воина Эней, великий троянский герой. Он был важной фигурой после Гектора, князя Трои", – рассказал он.

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Юрцевер также отметил, что на мозаике изображена сцена борьбы Энея с Леоном.

Издание отмечает, что находка была обнаружена на месте древнего города Флавиаполис, возведенного в римскую эпоху. Ученые говорят, что мозаику могла создать в 3 веке нашей эры.

Эней, мифический герой Трои и Рима, был сыном богини Афродиты и Анхиза. Он был членом царской линии в Трое и двоюродным братом Гектором. По легендам, Эней был одним из немногих троянцев, выживших после падения Трои от рук греков. После того как город был разграблен, он собрал группу выживших и отправился в долгое, сложное путешествие, чтобы найти новый дом.

Эней обошел многие страны, встречая на своем пути друзей и врагов. Ему помогали боги, которые миловали его за его благочестие и преданность, а также он получал помощь от своего отца, который являлся ему в видениях и вел его.

Затем Эней и его последователи прибыли в Италию, основав новое королевство и город Лавиний. Эней стал родоначальником римского народа, и его чтили как героя и символ римского величия.

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