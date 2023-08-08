Прискорює ріст та зміцнює імунітет: як використовувати добриво з опалих яблук

Фрукти, які падають на землю через хвороби, сильний вітер або погану погоду, відомі як падалиця. Деякі з них можна вживати негайно, а інші потребують особливої обробки. УНІАН розкаже про способи використання перезрілих яблук в саду.

Не рекомендується залишати опалі яблука під деревом, оскільки це може призвести до інфекцій у ґрунті та дереві. Шкідник-плодожерка може також спричинити шкоду залишеним плодам, тому їх варто прибрати.

Гнилі яблука можна використовувати як добриво. Вони придатні для закопування у грунт або додавання до компосту. Пам'ятайте, що належить використовувати їх обережно, щоб уникнути збільшення кислотності.

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Деякі рослини, такі як аґрус, малина, порічка та плодові дерева, можуть позитивно реагувати на добриво з гнилих яблук. Ви можете застосувати їх для удобрення грунту біля чагарників. Після подрібнення яблук розмістіть їх під чагарником разом з перегноєм і грунтом, а поверхню покрийте тирсою або соломою.

Для дерев використовуйте подрібнені відібрані яблука, які слід внести у ґрунт навколо стовбура дерева.

Загалом, використання гнилих яблук як добрива може бути корисним для деяких рослин, але слід дотримуватися певних правил та обережності при їх використанні.

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