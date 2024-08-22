Влаштували окупантам день металолому: 46 бригада на Курахівському напрямку відбила одразу три механізовані штурми росіян (відео)

Українські десантники з 46-ї окремої аеромобільної десантно-штурмової бригади продовжують успішно відбивати ворожі атаки. За даними бригади, в одному з останніх боїв вони завдали значних втрат російським окупантам, перетворивши їхню техніку на металобрухт.

Як повідомили у 46-й ОАеДШБр, бої точилися протягом кількох етапів. Перший з них розпочався з активних дій російських окупантів. Ворог спробував атакувати українські позиції, залучивши танк Т-90 та дві бойові машини піхоти. Однак, завдяки злагодженим діям української артилерії та ударних безпілотників, російська техніка була знищена.

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"Дві "коробочки" зазнали влучного артилерійського нальоту. Невдовзі й "непереможний" танк отримав палкий 105-мм "поцілунок" від канонірів 46 оаембр. Неабияку роль у розв’язці зіграли вже оператори FPV-дронів, які безжально довершили справу", – йдеться у повідомленні бригади.

Друга атака росіян була ще більш масштабною. Окупанти сформували дві штурмові колони, до складу яких входили танки та бойові броньовані машини. Проте, українські захисники знову дали гідну відсіч. Завдяки злагодженим діям артилерії, підрозділів протитанкових ракетних комплексів та FPV-дронів, ворогу було завдано значних втрат.

Попри невдачі, росіяни не відмовлялися від своїх спроб прорвати українську оборону. Третя атака стала для них останньою. Українські десантники, спільно з артилеристами 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ ЗСУ, знищили три російські бойові машини піхоти та міномет.

Загалом, за підсумками боїв, українські захисники знищили 13 одиниць ворожої техніки.

Нагадаємо, на початку серпня GMLRS та ATACMS накрили полігон окупантів з технікою на Запорізькому напрямку.

А 22 серпня стало відомо, що HIMARS накрив військовий полігон на Запоріжжі, де тренувалися штурмовики росіян.

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