Устроили оккупантам день металлолома: 46 бригада на Кураховском направлении отразила сразу три механизированных штурма россиян (видео)

Украинские десантники из 46-й отдельной аэромобильной десантно-штурмовой бригады продолжают успешно отбивать вражеские атаки. По данным бригады, в одном из последних боев они нанесли значительные потери российским оккупантам, превратив их технику в металлолом.

Как сообщили в 46-й ОАЭДШБр, бои шли в течение нескольких этапов. Первый из них начался с активных действий российских оккупантов. Враг попытался атаковать украинские позиции, привлек танк Т-90 и две боевые машины пехоты. Однако благодаря слаженным действиям украинской артиллерии и ударных беспилотников российская техника была уничтожена.

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"Две "коробочки" испытали точный артиллерийский налет. Вскоре и "непобедимый" танк получил пылкий 105-мм "поцелуй" от канониров 46 оаэмбр. Немалую роль в развязке сыграли уже операторы FPV-дронов, безжалостно завершившие дело", – говорится в сообщении бригады.

Вторая атака россиян была еще масштабнее. Оккупанты сформировали две штурмовые колонны, в состав которых входили танки и боевые бронированные машины. Однако украинские защитники снова дали достойный отпор. Благодаря слаженным действиям артиллерии, подразделений противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов, врагу был нанесен значительный урон.

Несмотря на неудачи, россияне не отказывались от попыток прорвать украинскую оборону. Третья атака стала для них последней. Украинские десантники совместно с артиллеристами 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ ВСУ уничтожили три российские боевые машины пехоты и миномет.

Всего по итогам боев украинские защитники уничтожили 13 единиц вражеской техники.

Напомним, в начале августа GMLRS и ATACMS накрыли полигон оккупантов с техникой на Запорожском направлении.

А 22 августа стало известно, что HIMARS накрыл военный полигон в Запорожье, где тренировались штурмовики россиян.

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