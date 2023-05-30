У серпні частина пенсіонерів отримає надбавку: кому прийде доплата до пенсії

В Україні низка пенсіонерів отримувала виплату до Дня Перемоги. Втім, у 2023 році надбавку заплановано до Дня Незалежності.

Кошти виплатять ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Але цього року внесено зміни та дату виплати перенесено на серпень, повідомляє "На пенсії".

У серпні гроші отримають усі: і ветерани Другої світової війни та нові ветерани російсько-української війни. Також кошти виплатять членам сімей загиблих.

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В уряді не повідомляли, які саме суми виплатять українцям. Втім, реалізація закону здійснюватиметься коштом державного бюджету.

Ймовірно, доплата буде на рівні, або більшою за виплати 2021 року:

особам з інвалідністю І групи – 4421 грн;

II групи – 3 906 грн;

III групи – 3 391 грн;

учасникам бойових дій, які постраждали учасникам Революції Гідності – 1 491 грн;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4421 грн;

членам сімей загиблих – 966 грн;

учасникам війни – 612 грн.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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