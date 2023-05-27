У Бєлгородській області горять два підприємства та пошкоджена підстанція (відео)

У Шебекіно Бєлгородської області пролунали вибухи. Місцева влада заявила, що через влучання сталася пожежа на двох великих підприємствах.

Окрім цього ймовірно пошкоджено підстанцію та лінії електропередач. Про це повідомили у російських Telegram-каналах.

Зазначається, що у місті звучить звукове повідомлення про обстріл. Жителів закликають пройти до укриття.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков своєю чергою заявив про загибель людини внаслідок обстрілів.

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"Найважчий день у Шебекинському окрузі. Одна людина загинула. Це охоронець діючого підприємства міста, у момент обстрілу він перебував на вулиці. Серед постраждалих є діти – двоє підлітків: дівчинка 15 років із пораненнями нижніх кінцівок і хлопчик 17 років із контузією", – вказав він.

Нагадаємо, у ГУР попередили про російські провокації щодо ЗАЕС.

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