В Белгородской области горят два предприятия и повреждена подстанция (видео)
В Шебекино Белгородской области раздались взрывы. Местные власти заявили, что из-за попадания произошел пожар на двух крупных предприятиях.
Кроме того, вероятно повреждена подстанция и линии электропередач. Об этом сообщили в российских Telegram каналах.
В городе звучит звуковое сообщение об обстреле. Жителей призывают пройти к укрытию.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявил о гибели человека в результате обстрелов.
"Самый тяжелый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Среди пострадавших есть дети – двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией", – указал он.
Напомним, в ГУР предупредили о российских провокациях по ЗАЭС.
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