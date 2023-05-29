У Бєлгородській області знову вибухи, місцеві зняли стовп чорного диму (відео)

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області 29 травня пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про стовп чорного диму, який видно за багато кілометрів.

За попередніми даними, масштабна пожежа сталася на підприємстві, що виробляє фарбу. Влада області звинуватила у всьому Україну.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що четверо працівників підприємства потрапили в лікарню з опіками дихальних шляхів та отруєнням чадним газом. Один – у реанімації у тяжкому стані, у трьох – стан середньої тяжкості.

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Відео дня

У мережі місцеві мешканці опублікували відео, на яких чутно сирену повітряної тривоги та вибухи. Гладков додав, що під обстріл потрапили два підприємства, однак на другому немає постраждалих та слідів руйнувань.

Додамо, напередодні, 27 травня,у Шебекіно повідомляли про влучання у два підприємства. Також пошкоджень зазнали лінії електропередач.

Нагадаємо, у ГУР попередили про російські провокації щодо ЗАЕС.

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