Найближчим часом Землю накриє нова магнітна буря: коли чекати на метеоудар

У квітні особливо уважними треба бути метеозалежним людям, людям похилого віку та з хронічними хворобами. Оскільки цього місяця очікується кілька магнітних бур середньої сили та одна потужна.

Дані щодо космічної погоди станом на квітень 2023 року повідомив Meteoagent. Зауважується, що вони можуть змінюватися через те, що спалахи на Сонці досить важко прогнозувати.

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Вже 10-11 квітня Землю накриє досить сильна магнітна буря, яка впливатиме не тільки на здоров'я людей, але й може викликати полярні сяйва, збій в роботі радіозв'язку та електроніки. В ці дні треба бути вкрай обережними, стежити за своїм здоров'я, добре харчуватися, пити більше води та більше гуляти на свіжому повітрі.

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Наступного дня магнітна буря опуститься до 3 балів та піде на спад аж 16 квітня. Проте вже на Великдень, 16 квітня, збурення в геомагнітному полі Землі знову будуть наростати та ставати більш потужними – 4 бали. Збурення триватимуть до 17 квітня.

Найпотужніша за весь місяць магнітна буря обвалиться на Землю 20-21 квітня. Її потужність попередньо оцінюється в 5 балів.

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Як захиститися від дії магнітних бур

Відмовтеся від шкідливої їжі, не переїдайте. Вживайте більше свіжих фруктів та овочів.

Замість кави пийте просту воду або м'ятний чай. Також відмовтеся від алкоголю.

Добре висипайтеся – не менше 7 годин. Відпочивайте та гуляйте більше на вулиці.

Людям з хронічними хворобами варто запастися ліками, оскільки в дні метеоударів вони можуть загострюватися.

Робіть зарядку та гуляйте перед сном на вулиці.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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