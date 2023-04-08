В ближайшее время Землю накроет новая магнитная буря: когда ждать метеоудара

В апреле особенно внимательными нужно быть метеозависимым людям, престарелым и с хроническими болезнями. Поскольку в этом месяце ожидается несколько магнитных бурь средней силы и одна мощная.

Данные по космической погоде по состоянию на апрель 2023 года сообщил Meteoagent. Замечается, что они могут изменяться из-за того, что вспышки на Солнце достаточно сложно прогнозировать.

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Уже 10-11 апреля Землю накроет достаточно сильная магнитная буря, которая будет влиять не только на здоровье людей, но может вызвать полярные сияния, сбой в работе радиосвязи и электроники. В эти дни нужно быть крайне осторожными, следить за своим здоровьем, хорошо питаться, пить больше воды и больше гулять на свежем воздухе.

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На следующий день магнитная буря опустится до 3 баллов и пойдет на убыль 16 апреля. Однако уже к Пасхе, 16 апреля, возмущения в геомагнитном поле Земли снова будут нарастать и становиться более мощными – 4 балла. Возмущения продлятся до 17 апреля.

Самая мощная за весь месяц магнитная буря рухнет на Землю 20-21 апреля. Ее мощность предварительно оценивается в 5 баллов.

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Как защититься от действия магнитных бурь

Откажитесь от вредной еды, не переедайте. Употребляйте больше свежих фруктов и овощей.

Вместо кофе пейте простую воду или мятный чай. Также откажитесь от алкоголя.

Хорошо высыпайтесь – не менее 7 часов. Отдыхайте и гуляйте больше на улице.

Людям с хроническими болезнями следует запастись лекарством, поскольку в дни метеоударов они могут обостряться.

Делайте зарядку и прогуливайтесь перед сном на улице.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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