У Болгарії з дна Чорного моря підняли гармати, яким 200 років (фото)

Біля берегів Болгарії у Чорному морі витягли дві морські гармати, вік яких може становити близько 200 років. Підводна операція тривала понад 30 годин через складні погодні умови.

Про це пише Sofiaglobe з посиланням на заяву музею Національної історії у Софії. Підводна операція пройшла перед новим роком 123 грудня та була проведена групою Центру підводної археології на чолі з директором доктором Найденом Праховим.

Зазначається, що гармати було знайдено у 2021 році, але лише наприкінці 2022 року завдяки підтримці Міністерства культури експедицію вдалося відновити.

Йдеться про дві морські гармати, а також ядра. Вони могли входити до складу озброєння трищоглового лінійного корабля, що затонув за нез'ясованих обставин на північ від мису Каліакра.

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Точне знаходження об'єктів, які мають цінність для історії, тримається в секреті. У 2023 році влада Болгарії планує показати гармату і частини корабельного інвентарю для публіки в музеї.

Нагадаємо, що раніше на дні озера у кар'єрі Кент, Англія, виявили корабель королеви Єлизавети I.

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