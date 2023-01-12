У Болівії авіакомпанія заплатила екстрасенсу за пошуки зниклого кота пасажира

Державна авіакомпанія Болівії BOA викликала медіума, аби допомогти пасажиру. Чоловік загубив свого кота під час транспортування.

Екстрасенс, який працює дистанційно, мав допомоги знайти домашнього улюбленця під іменем Тіто. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що медіум зв'язався з власником кота через застосунок WhatsApp. Екстрасенс вказав, що відчуває, що Тіто все ще живий.

Втім, зниклого кота так і не знайшли. Власник хатньої тварини розповів болівійським ЗМІ, що через тиждень після зникнення Тіто авіакомпанія припинила пошуки. Втім, у компанії погодилися оплатити витрати.

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Інцидент спричинив шквал критики авіакомпанії та викликав низку запитань щодо державних установ у Болівії, що є джерелом постійних дискусій між лівим урядом та його опозицією.

Нагадаємо, українці відреагували жартівливими дописами на фотографію СБУ, де було приховано обличчя фігурантів справи та чорного кота.

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