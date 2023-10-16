У Брюсселі застрелили двох людей: Стрілець назвав себе членом ІДІЛ і заявив, що "вбив невірних"

У центрі Брюсселя, столиці Бельгії, стався жахливий інцидент, в результаті якого були застрелені два футбольних уболівальника, які були громадянами Швеції.

Читайте також: Ізраїль офіційно оголосив про стан війни

Зараз поліція активно розшукує стрільця, про це повідомило агентство АР. Наразі відомо, що нападник відкрив вогонь по перехожих із великокаліберної зброї. Інформація щодо цього інциденту поступає в обмеженій кількості. За даними ЗМІ, серед жертв є громадяни Швеції, і є підозра, що вони могли прибути до Брюсселя на футбольний матч, запланований на пізній вечір 16 жовтня і призначений для зустрічі команд Швеції та Бельгії.

Ільза Ванде Кір, речниця міської поліції, повідомила, що правоохоронці негайно відреагували на інцидент і оточили район. На даному етапі немає подробиць щодо події, і поліція продовжує розслідування.

Нападник з Брюсселя записав відеозвернення, в якому назвав себе прихильником ІДІЛ і висловив намір "вбити невірних". Він висловив свою помсту за мусульман, які страждають через свою віру.

У своїх інтернет-публікаціях він розміщував фотографії зруйнованого Сектору Газа та обговорював смерть мусульманської дитини, яка була вбита в Чикаго минулої неділі. Він стверджує, що якби цей хлопчик був християнином, його вбивство було б визнано актом тероризму, а не лише жорстоким злочином.

Раніше, в Єгипті поліціянт розстріляв автобус із туристами з Ізраїлю, є жертви.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!