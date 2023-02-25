У Єгипті археологи знайшли кілька розграбованих гробниць Коптської епохи

У верхній частині адміністративного центру мухафази Мінья в Єгипті археологи знайшли гробниці Коптської епохи. Коптський період визначає пізній римський Єгипет (3-4 ст. н. е.) і візантійський Єгипет (4-7 ст. н. е.).

Ця епоха свідчить про релігійний зсув єгипетської культури до коптського християнства від давньоєгипетської релігії до мусульманського завоювання Єгипту в 7 столітті нашої ери.

Читайте також: У Єгипті археологи розкопали колекцію прикрас із золота та стеатиту (фото)

Як повідомляє Heritage Daily, розкопки проводилися Університетом Барселони та Вищою радою археології. Під час робіт було знайдено 22 гробниці перського, римського та коптського періодів на археологічній ділянці Аль-Бахнаса. 6 похоронних комплексів датуються римським і перським періодами, а 16 виявлених окремих гробниць належать до коптсько-візантійського періоду.

Відео дня

Аль-Бахнаса (також відома як Оксірінх) була вперше розкопана у 1897 році. У той період було знайдено тисячі папірусів, написаних грецькою мовою римського періоду, значна кількість артефактів яких зараз зберігається в Ешмолівському музеї в Оксфорді, Англія.

Видання пише, що протягом останнього століття це місце було спустошене грабіжниками та шукачами скарбів. Зокрема, побудовані з вапняку гробниці були без кришок. "Що свідчить про те, що вони, ймовірно, були пограбовані колись у давнину. Що стосується гробниць коптської епохи, то вони мають форму прямокутника і містять поховання, які вкриті прикрашеними саванами", – розповіли дослідники.

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі сказав: "Це був дуже цікавий сезон завдяки численним і безпрецедентним археологічним знахідкам і новим науковим гіпотезам".

Раніше археологи у Єгипті знайшли стародавній папірус із закляттями з Книги Мертвих.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!