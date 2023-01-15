У гробниці китайського імператора знайшли ще понад 220 теракотових воїнів

У китайському місті Сіань археологи знайшли ще понад 220 теракотових статуй воїнів. Ці статуї були створені для захисту першого імператора Китаю після його смерті.

Воїнів знайшли у похоронній ямі біля мавзолею імператора Цінь Ши Хуан-ді. Там же знаходилися 16 теракотових коней та чотири колісниці. Вчені кажуть, що цій знахідці понад дві тисячі років, повідомляє Global Times.

Довідково: у березні 1974 року китайські фермери, копаючи колодязь, знайшли найбільшу археологічну знахідку століття – поховану Теракотову армію. Тисячі реалістичних теракотових фігур династії Цінь були виготовлені понад 2000 років тому, щоб захистити першого імператора Китаю в загробному житті. Кожен із теракотових воїнів мав воєнний чин, уніформу та зброю справжніх солдатів династії Цінь (221-206 рр. до н. е.). Ці скульптури були поховані разом з Цінь Ши Хуан-ді приблизно у 210 році до нашої ери. Історики зауважували, що імператор був одержимий досягненням безсмертя.

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Дослідник Лю Чжен з Китайської академії культурних реліквій сказав, що "теракотові воїни в мавзолеї були вишикувані так само як справжні солдати тисячі років тому в династії Цінь".

Солдати були створені у дуже реалістичний спосіб досвідченими ремісниками, і вони навіть озброєні справжньою зброєю, такою як арбалети, яку можна було використовувати в битві. Вважається, що фігури в армії були змодельовані за реальними солдатами, які служили в армії першого імператора.

Китайські археологи, які з 2009 року досліджують цю ділянку, відому як "перша яма", зауважили, що це величезна археологічна ділянка, яка займає площу 1200 квадратних футів. Нещодавно археологи знайшли понад 220 нових фігур солдатів які добре збереглися. Разом з воїнами також було відкопано десяток глиняних коней у натуральну величину.

Крім того, у воїнів були знайдені військові триноги, арбалети, золоті шаблі та предмети повсякденного вжитку, такі як ложки, тарілки, чайники.

Дослідники також з'ясували, що окремі з "солдатів" мали ряд раніше невідомих військових звань. Зокрема, вони мали ранг "нижчий за найнижчого".

Вчені кажуть: нещодавно виявлені звання дають змогу по-новому зрозуміти армію першого китайського імператора. Вони зможуть дослідити, як була організована та структурована його армія та як йому вдалося завоювати велику кількість держав на великій географічній території.

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Раніше, археологи знайшли у Китаї стародавнє місто невідомої цивілізації під час розкопок стародавнього кам'яного міста Хоученцзуй, розташованого вздовж річки Хуанхе.

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