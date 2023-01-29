В Ірані вночі пролунала низка потужних вибухів на військових об'єктах, були помічені безпілотники: що відомо

Вночі на 29 січня в Ірані безпілотники атакували склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів, потужні вибухи лунали і в самому Тегерані, столиці країни. Про це пише BBC.

У міністерстві оборони Ірану підтвердили лише атаку БПЛА на завод з виробництва боєприпасів в Ісфахані – центрі однойменної провінції, розташований за 330 кілометрів на південь від Тегерана. За словами військових Ірану, дах будівлі отримав "незначні ушкодження".

"Ввечері 28 січня 2023 року близько 23:30 здійснили невдалу атаку з використанням безпілотників на один з центрів міноборони. Один з них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули", – йдеться в заяві міноборони Ірану.

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Нагадаємо, Іран постачає дрони росії, якими окупанти атакують Україну. А також, за даними США, росія намагається отримати від Ірану балістичні ракети.

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Станом на 10:30 29 січня відомо, що в Ірані:

Горить центр виробництва боєприпасів та БПЛА.

Горить нафтопереробний завод.

Горить завод з виробництва зброї.

Вибухи на військових базах в Хамадані та Кереджі.

Вибухи в деяких військових частинах.

Завдано ударів по заводах з виробництва ракет та дронів у семи різних місцях

Відомо, що БПЛА атакували такі об'єкти військової інфраструктури Ірану:

У місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан почалась пожежа на великому заводі з виробництва моторних мастил;

Завод з виробництва боєприпасів у центральній провінції Ісфахан також зазнав атаки безпілотників;

Також повідомляють про вибух на авіабазі у місті Дизфуль на заході Ірану, вибухи й пожежі в містах Хамадан (захід країни) та Решт, що на півночі;

Звуки вибухів чули і в Тегерані, за словами місцевих жителів, атаковані урядові споруди. Очевидці повідомляють, що у небо над столицею Ірану підняли літаки.

За непідтвердженою інформацією, атаковано і завод із тими самими "шахедами". Наразі немає точних даних про жертв та постраждалих, як і офіційної інформації від іранської влади.

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Якій країні належать безпілотники, що атакували іранські військові об'єкти також поки невідомо, а влада Ірану утрималась від коментарів.

Як стверджує арабський новинний телеканал Al Arabiya, Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію на території Ірану з метою знищення його військової промисловості. Ізраїль цю заяву не прокоментував.

Це сталося одразу після терактів в Ізраїлі. Офіційно ніхто не взяв на себе відповідальність за удари, але прем'єр-міністр Ізраїлю напередодні анонсував "сильну, швидку та точну" відповідь на теракти.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав наслідки для Ірану, якщо він продовжить допомагати росії у війні проти України.

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