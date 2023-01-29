В Иране ночью раздался ряд мощных взрывов на военных объектах, были замечены беспилотники: что известно
Ночью 29 января в Иране беспилотники атаковали склады, авиабазы и заводы по производству боеприпасов, мощные взрывы раздавались и в самом Тегеране, столице страны. Об этом пишет BBC.
В министерстве обороны Ирана подтвердили лишь атаку БПЛА на завод по производству боеприпасов в Исфахане – центре одноименной провинции, расположенный в 330 километрах к югу от Тегерана. По словам военных Ирана, крыша здания получила "незначительные повреждения".
"Вечером 28 января 2023 около 23:30 совершили неудачную атаку с использованием беспилотников на один из центров минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались", – говорится в заявлении минобороны Ирана.
Напомним, Иран поставляет дроны россии, которыми оккупанты атакуют Украину. А также, по данным США, россия пытается получить от Ирана баллистические ракеты.
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По состоянию на 10:30 29 января известно, что в Иране:
- Горит центр производства боеприпасов и БПЛА.
- Горит нефтеперерабатывающий завод.
- Горит завод по производству оружия.
- Взрывы на военных базах в Хамадане и Кередже.
- Взрывы в некоторых воинских частях.
- Нанесены удары по заводам по производству ракет и дронов в семи разных местах.
Известно, что БПЛА атаковали следующие объекты военной инфраструктуры Ирана:
- В городе Шахид-Салиме в провинции Восточный Азербайджан начался пожар на крупном заводе по производству моторных смазок;
- Завод по производству боеприпасов в центральной провинции Исфахан также подвергся атаке беспилотников;
- Также сообщают о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад страны) и Решт, что на севере;
- Звуки взрывов слышали и в Тегеране, по словам местных жителей, атакованы правительственные постройки. Очевидцы сообщают, что на небо над столицей Ирана подняли самолеты.
По неподтвержденной информации, атакован и завод с теми же "шахедами". Пока нет точных данных о жертвах и пострадавших, как и официальной информации от иранских властей.
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Какой стране принадлежат беспилотники, атаковавшие иранские военные объекты также пока неизвестно, а власти Ирана воздержались от комментариев.
Как утверждает арабский новостной телеканал Al Arabiya, Израиль приступил к специальной военной операции на территории Ирана с целью уничтожения его военной промышленности. Израиль это заявление не прокомментировал.
Это произошло сразу же после терактов в Израиле. Официально никто не взял на себя ответственность за удары, но премьер-министр Израиля накануне анонсировал "сильный, скорый и точный" ответ на теракты.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал последствия для Ирана, если он продолжит помогать России в войне против Украины.
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