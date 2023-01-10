У Києві готуються до потужного снігопаду: влада звернулася до киян з попередженням

Міський голова Києва Віталій Кличко попередив мешканців столиці про потужний снігопад у ніч з 10 на 11 січня. Він також закликав водіїв утриматися від поїздок під час негоди.

За його словами, для очищення доріг планується залучити 227 одиниць спецтехніки. Про це Кличко написав на своєму каналі у Telegram.

"Синоптики прогнозують уночі в столиці потужний снігопад і пониження температури. Дорожники вже розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами. Протягом ночі для очистки доріг, мостів і тротуарів плануємо залучити 227 одиниць спецтехніки", – йдеться у повідомленні.

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Він також закликав водіїв не паркувати автомобілі там, де вони будуть заважати роботі снігоприбиральної техніки.

"Звертаюся до водіїв утриматись від поїздок на авто під час негоди та бути обережними й уважними на дорогах. І не паркуйте автівки там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки. Зокрема – вздовж доріг і проїздів", – додав Кличко.

Нагадаємо, синоптики Українського гідрометеорологічного центру попередили про значне погіршення погоди в Україні.

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