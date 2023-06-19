У Києві, біля парку Партизанської слави, помітили лося, який відпочивав на футбольному полі (фото)

У Києві, у парку Партизанської слави, виник несподіваний і цікавий інцидент – з'явився лось. Тварина виявилась на футбольному полі, де перелякано бігала, а потім вирішила відпочити і полежала на траві.

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Люди, що знаходилися в парку, поспішили зробити фотографії та відео цієї несподіваної зустрічі з диким звіром. Перехожі почали припускати різні версії про те, звідки ж лось прийшов. Деякі свідки припускали, що він прибув з лісової зони, яка межує з парком.

Раніше в цьому парку не спостерігали присутності лосів, тому з'явлення цієї тварини стало справжньою несподіванкою для відвідувачів парку.

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Після того, як люди повідомили про цей випадок, небайдужі громадяни викликали поліцію та рятувальників для допомоги. Поліція прибула на місце події, але, на жаль, нічого конкретного зробити не змогла і вирішила покинути парк.

Наразі лось продовжує перебувати на футбольному полі, відпочиваючи і, ймовірно, відновлюючи сили перед тим, як повернутися до свого природнього середовища.

Варто зазначити, що в Києві час від часу трапляються подібні випадки, коли лосі заблукають у місті. Кілька місяців тому, наприклад, у одному з житлових кварталів Києва було помічено лося, який прогулювався вулицями. Цей інцидент був широко обговорюваним серед місцевих жителів.

Нагадаємо, у лютому 2023 у Києві патрульні затримали чоловіка, що ганяв вулицями Києва на BMW зі швидкістю понад 150 км/год. Його дружина звинуватила правоохоронців у надмірному застосуванні сили.

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