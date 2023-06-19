В Киеве, возле парка Партизанской славы, заметили отдыхающий на футбольном поле лося (фото)

В Киеве, в парке Партизанской славы, возник неожиданный и интересный инцидент – появился лось. Животное оказалось на футбольном поле, где испуганно бегало, а потом решило отдохнуть и полежало на траве.

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Находившиеся в парке люди поспешили сделать фотографии и видео этой неожиданной встречи с диким зверем. Прохожие начали предполагать разные версии о том, откуда же лось пришел. Некоторые свидетели предполагали, что он прибыл из лесной зоны, граничащей с парком.

Раньше в этом парке не наблюдалось присутствия лосей, поэтому появление этого животного стало настоящей неожиданностью для посетителей парка.

Видео дня

После того, как люди сообщили об этом случае, небезразличные граждане вызвали полицию и спасателей для помощи. Полиция прибыла на место происшествия, но, к сожалению, ничего конкретного сделать не смогла и решила покинуть парк.

Теперь лось продолжает находиться на футбольном поле, отдыхая и, вероятно, восстанавливая силы перед тем, как вернуться к своей природной среде.

Стоит отметить, что в Киеве время от времени случаются подобные случаи, когда лоси заблудятся в городе. Несколько месяцев назад, например, в одном из жилых кварталов Киева был замечен лося, прогуливавшийся по улицам. Этот инцидент широко обсуждался среди местных жителей.

Напомним, в феврале 2023 года в Киеве патрульные задержали мужчину, гонявшего по улицам Киева на BMW со скоростью более 150 км/ч. Его жена обвинила правоохранителей в чрезмерном применении силы.

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