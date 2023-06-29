У Китаї представили перший у світі двигун, що працює на аміаку

Китайська компанія Guangzhou Automotive Group (GAC) оголосила про розробку дволітрового двигуна внутрішнього згоряння, який працює на рідкому аміаку. Цей двигун вважається першим у світі двигуном такого типу для легкових автомобілів, повідомляє New Atlas.

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Завдяки використанню аміаку, цей двигун майже не викидає шкідливих речовин в атмосферу. GAC оголосила на нещодавній презентації Tech Day, що вона розробила 2,0-літровий двигун, здатний безпечно та ефективно спалювати рідкий аміак. За даними Bloomberg, GAC заявляє про максимальну вихідну потужність 120 кВт (161 к.с.) і скорочення викидів вуглецю на 90% порівняно зі звичайним паливом.

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Аміак вже давно розглядається як екологічно чисте паливо конструкторами. Його планують використовувати у вантажному транспорті, залізничному транспорті, морських суднах та авіації.

Аміак найчастіше використовується як носій водню. Його не потрібно охолоджувати до наднизьких температур або стискати до великих тисків. Водень виділяється з аміаку та використовується у паливних елементах, де бере участь у виробленні електроенергії.

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