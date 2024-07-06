У Міноборони пояснили, як часто потрібно проходити ВЛК

В Україні від 18 травня діє новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, військовозобов'язані мусять оновити свої дані до 16 липня у ТЦК, ЦНАПі або через додаток "Резерв+".

Також законом передбачено проходження військово-лікарської комісії. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону розповів, як часто треба перепроходити ВЛК.

За його словами, у мирний час ВЛК потрібно проходити повторно раз на 5 років. Однак зараз діє норма воєнного стану.

Читайте також: Мобілізація в Україні: що робити переселенцям без військового квитка

"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, бо в мирний час – раз на 5 років така норма діє, але наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни, яка триває", – зазначив Лазуткін.

Нагадаємо, юристка пояснила, яке покарання загрожує військовозобов'язаним за ігнорування повістки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!