У Міноборони пояснили, чи пришвидшить отримання повістки оновлення даних у 'Резерв+'

В Україні військовозобов'язані до 16 липня мусять оновити облікові дані. Зробити це можна у ТЦК, ЦНАПі, або через додаток "Резерв+".

Через останній оновили свої персональні дані уже 2,7 мільйона українців. Ніхто з цих громадян досі не отримав пуш із повісткою, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки", – наголосила вона.

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Черногоренко додала, що приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.

"Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як Резерв+", – вказала вона.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що робити українцям, у яких немає військового квитка, а лише приписне.

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