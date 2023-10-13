У Міноборони попередили: країну доведеться захищати кожному (відео)

Під час дії воєнного стану в Україні триває постійна мобілізація, під час якої до війська призивають чоловіків від 18 до 60 років. Також призвати можуть жінок певних професій.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в етері телемарафону зазначила, що під мобілізацію може потрапити кожен військовозобов'язаний. "Країну доведеться захищати кожному", – сказала вона.

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"Навіть якщо людини не буде в Реєстрі військовозобов’язаних, держава зможе її знайти в інших реєстрах. Тому краще прийти самому та знайти той підрозділ, в якому хочеш служити та мобілізуватися", – додала Калмикова.

Посадовиця Міноборони також зазначила, що в Україні сотні тисяч громадян намагаються уникнути мобілізації.

"Зараз вже підготовлено пропозиції щодо змін в законопроєкт, що стосуються обліку військовозобов'язаних, які потім стають військовослужбовцями. Для того, щоб люди могли проходити ВЛК, а також всі процедури, що стосуються мобілізації за місцем проживання. Зараз тривають фінальні узгодження щодо концептуальних питань, для того, щоб можна було виносити зміни до Закону України і унормувати питання обліку військовослужбовців", – додала Калмикова.

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За її словами, також готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть врегулювати це питання.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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