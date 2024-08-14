У Москві загорівся ТРЦ ''Ріо'': повідомляють, що там збирали дрони для російської армії (фото, відео)

На південному заході Москви 14 серпня сталася масштабна пожежа в чотириповерховому торговому центрі "Ріо". Для гасіння вогню залучили авіацію.

В МНС рф повідомили, що "відбувається спалах у чотириповерховій будівлі - ТЦ "РІО". Площа пожежі уточнюється". На місці працюють 52 спеціалісти та 16 одиниць техніки.

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Пізніше в МНС повідомили, що пожежники ліквідували відкрите горіння фасаду, додавши, що роботи з гасіння завершено. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Пожежа в ТРЦ ''Ріо'' в Москві. Джерело: Скриншот з відео

Пожежа в ТРЦ ''Ріо'' в Москві. Джерело: Скриншот з відео

Пожежа в ТРЦ ''Ріо'' в Москві. Джерело: Скриншот з відео

Пожежа в ТРЦ ''Ріо'' в Москві. Джерело: Скриншот з відео

Пожежа в ТРЦ ''Ріо'' в Москві. Джерело: Скриншот з відео

Причиною пожежі називають коротке замикання.

Тим часом у соцмережах повідомили, що в ТРЦ "Ріо" горів цех зі збору БПЛА.

Пожежа в ТРЦ ''Ріо'' в Москві. Джерело: Скриншот з відео

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня БПЛА атакували три аеродроми на росії: Саваслєйка в Нижегородській області рф (660 км від кордону України), Борисоглєбськ та Балтімор (у Воронезькій області).

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