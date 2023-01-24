У смітнику у Німеччині знайшли середньовічний кулон, у якому можуть бути кістки святого (фото)

У 2008 році у глибинах старого сміттєзвалища в Майнці (Німеччина) знайшли рідкісний кулон. Лише нещодавно науковці з'ясували, що він може містити частину останків святого, який жив у середньовічній Німеччині.

Цей кулон, прикрашений емалевими портретами Ісуса, Марії та святих, вдалося очистити від корозії після майже 500 годин реставраційних робіт. Як повідомляє видання Livescience, нове дослідження показало, що середньовічна підвіска містить всередині фрагменти кісток, ймовірно, від тіла святого.

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Вчені збираються дослідити, який саме це був святий.

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Видання пише: "Щоб зазирнути всередину, команда науковців використала нейтронну томографію, яка створює тривимірні зображення, коли субатомні нейтрони поглинаються матеріалами — у цьому випадку футляром кулона та всім, що в ньому міститься. І хоча ця техніка не виявила автентичності, подальше зображення могло показати таку смужку та, можливо, написані на ній літери".

Потім за допомогою нейтронної томографії було виявлено, що в ньому було п’ять маленьких тканинних мішечків із фрагментами кісток.

Один із дослідників – реставратор Центру археології імені Лейбніца (LEIZA) у німецькому місті Майнц Матіас Хайнцель повідомив, що цю знахідку перевірять додатково за допомогою нейтронної томографії, щоб дослідити смужку з пергаменту чи паперу з літерами, що знаходиться всередині кулона. Тоді ж вдасться дізнатися, кістки якого саме святого знаходяться в підвісці.

Вчені кажуть, що цей кулон був філактерією — різновидом амулета, в якому зберігалися мощі святих і мав захищати тих, хто його носив. Характерний художній стиль кулона засвідчив, що його могли створити у 12 столітті. Також, дослідники вважають, що його викинули вже тоді, коли він "зносився". Його стиль також вказує на те, що він, ймовірно, був виготовлений у майстерні поблизу міста Ганновер, за (285 кілометрів на північ від Майнца, де, як відомо, виготовляли подібні предмети.

Нагадаємо, що вчені розповіли про таємниці двох саркофагів, знайдених під собором Нотр-Дамом. Стало відомо, хто саме там був похований.

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