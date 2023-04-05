На початку наступного тижня Землю накриє нова магнітна буря: яких дат остерігатися

У квітні очікується кілька магнітних бур, деякі з яких – будуть досить потужними. Сплески на Сонці впливають на здоров'я людей, прилади радіозв'язку, електроніки та викликають полярні сяйва.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США оприлюднило дані щодо космічної погоди станом на квітень 2023 року. Про це повідомляє Meteoagent.

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Вже 10-11 квітня очікується магнітна буря середньої потужності.

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Далі ситуація піде на спад, але вже 16-17 квітня прогнозується досить сильне геомагнітне збурення.

Загалом у квітні супутникові системи NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу прогнозують лише одну сильну магнітну бурю – 20-21 квітня.

Решта місяця буде знову спокійною. Проте експерти зауважують, що прогнозувати сонячні спалахи досить важко, тому вони можуть ще змінюватися.

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Як вберегтися від дії магнітних бур

Щоб легше пережити магнітні бурі, варто:

зменшити кількість фізичних навантажень, але варто робити зарядку та більше гуляти на свіжому повітрі;

уникати стресів і не вирішувати складні завдання;

добре харчуватися, вживати більше свіжих сезонних фруктів та овочів, менше жирної та шкідливої їжі;

пити багато води, виключити з раціону каву та алкогольні напої;

нормалізувати нічний сон — спати рекомендується не менше 7 годин на добу.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що у квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.

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