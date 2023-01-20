В Одесі літня жінка під час тест-драйву переплутала педалі і наїхала на чоловіка з дитиною (відео)

В Одесі 20 січня літня жінка під час тест-драйву авто збила людей. Вона переплутала педалі і наїхала на чоловіка та його 4-річного сина.

Обох постраждалих госпіталізували. Інцидент стався на перехресті вулиць Генерала Плієва та Михайла Грушевського, повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"Попередньо поліцейські встановили, що 65-річна одеситка під час тест-драйву на автомобілі "Hyundai" не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар, де скоїла наїзд на 39-річного одесита та його 4-річного сина, після чого допустила зіткнення із запаркованою автівкою ГАЗ "Волга", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у чоловіка діагностували переломи ніг, а хлопчика – травми голови. У "Волзі" постраждалих немає, однак авто зазнало механічних пошкоджень.

"Кермувальницю правоохоронці перевірили на вміст алкоголю в крові – вона твереза. Наразі повні обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області", – додали у поліції.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітини та коліна, а також, імовірно, перелом кісток тазу, у дитини – закрита черепно-мозкова травма, садни та гематоми.

У мережі опублікували відеозапис інциденту, на якому видно як автівка заднім ходом наїжджає на чоловіка з дитиною. На кадрах також видно зламану загорожу, який зніс автомобіль.

Нагадаємо, раніше у Львівській області сталася потрійна ДТП. На трасі Київ-Чоп зіткнулися автобус, вантажівка та карета швидкої допомоги

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