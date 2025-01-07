В Одесі викрили командира військової частини, який вимагав у підлеглих гроші з бойових виплат - поліція

В Одесі поліція та СБУ викрили командира однієї з військових частин на систематичному хабарництві. Протягом семи місяців він вимагав гроші з підлеглих. Зловмисника затримали на місці під час отримання чергової суми.

"Керівник вимагав у підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, пояснюючи це потребами військової частини, зокрема на ремонт техніки. Тим, хто відмовлявся платити, він погрожував створенням штучних перешкод на службі: вигаданими недоліками в роботі, безпідставним переведенням до інших підрозділів або зон бойових дій". Про це повідомляє поліція Одеської області.

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За даними правоохоронців, з червня по грудень 2024 року командир незаконно отримав понад 400 тисяч гривень від військовослужбовців. Його затримали під час передачі чергової суми "данини" за грудень у розмірі 41 тисячі гривень.

Військовому оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Згідно із законодавством, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство триває.

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