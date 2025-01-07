В Одессе полиция и СБУ разоблачили командира одной из военных частей на систематической взяточничестве В течение семи месяцев он требовал деньги из подчиненных.

"Руководитель требовал у подчиненных 30% от дополнительных денежных выплат за выполнение боевых задач, объясняя это потребностями воинской части, в том числе на ремонт техники. Тем, кто отказывался платить, он угрожал созданием искусственных препятствий на службе: вымышленными недостатками в работе, безосновательным переводом в другие" подразделений или зон боевых действий". Об этом сообщает полиция Одесской области.

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По данным правоохранителей, с июня по декабрь 2024 командир незаконно получил более 400 тысяч гривен от военнослужащих. Его задержали во время передачи очередной суммы "дани" за декабрь в размере 41 тысячи гривен.

Военному объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Согласно законодательству, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, российские командиры врут о реальном уровне смертности военных армии Северной Кореи на Курщине.

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