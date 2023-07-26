В паспорті візи з Мальдівів: у депутата-слуги Арістова, що відпочивав на островах, провели обшуки (фото та відео)

Служба безпеки України (СБУ) і Державне бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки у помешканні народного депутата України з фракції "Слуга народу" Юрія Арістова, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни, поїхав відпочивати на острови в Індійському океані.

Розпочате кримінальне провадження стосується заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах, повідомили у пресслужбі СБУ.

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За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" народного обранця.

Наразі підтверджено, що у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни.

Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

У межах кримінального провадження, розпочатого Генеральним прокурором за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Крім того, Служба безпеки перевіряє контакти депутата на період його перебування за кордоном.

Також перевіряється інформація щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на зарубіжний відпочинок під час війни. У разі виявлення таких фактів кожному з них буде надана відповідна правова кваліфікація, а винні у порушенні чинного законодавства будуть притягнені до відповідальності.

За цей вчинок Арістову загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп партії "Слуга Народу" Юрій Арістов відпочивав у 5-зірковому готелі "Waldorf Astoria Maldives" на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. ПІсля тогоє.ю як це стало відмо ЗМІ, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді ініціювала виключення Арістова зі свого складу. Згодом сам депутат склав заяву про складання повноважень.

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