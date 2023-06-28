У перші дні липня Землю накриє сильна магнітна буря

На Землю насувається досить сильна магнітна буря. Це станеться вже в перші дні липня 2023 року.

У період метеоударів люди можуть відчувати погіршення самопочуття, загострення хвороб, загальну слабкість та дратівливість. Календар магнітних бур опублікував Meteoagent з посиланням на Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США, яка визначає космічну погоду на кожен місяць та попереджає про небезпечні явища.

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Календар магнітних бур на липень 2023 року

Слабкі (2 бали): 3-7 липня, 9-11 липня, 20-30 липня.

3-7 липня, 9-11 липня, 20-30 липня. Середні (3-4 бали): 1-2 липня, 8 липня, 13-19 липня

1-2 липня, 8 липня, 13-19 липня Сильні (5 балів): 12 липня.

Відтак, українцям варто готувати до досить сильних метеоударів вже на початку місяця. Адже 1 липня потужність магнітної бурі становитиме 4 бали, а 2 липня – 3 бали.

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

1. Пийте на добу достатньо чистої води, а також зеленого або трав'яного чаю. Краще відмовитися від кави, алкогольних напоїв та енергетиків.

2. Обирайте збалансоване харчування. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.

3. Не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень. Експерти не радять проводити багато часу під прямим сонячними променями.

4. Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій та конфліктів.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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