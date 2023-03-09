У ПФУ анонсували ще одне підвищення виплат у березні

У березні в Україні провели масштабну індексацію пенсій. Пенсійні виплати підвищили на 19,8%.

Однак на громадян цього місяця також чекає підвищення страхових виплат. Це кошти, що сплачуються застрахованим особам у разі настання страхового випадку, повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що перелік обставин та професійних захворювань, за яких слідує страховий випадок, визначений Кабінетом Міністрів України (постанова від 17.04.2019 №337 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві").

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Перерахунок проведуть згідно з чинного законодавства. Масове перерахування щомісячних страхових виплат здійснюється без звернення людини щорічно, з 1 березня, на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні.

У 2023 році коефіцієнт збільшення щомісячних страхових виплат становить 1,197 (у межах максимального розміру). Внаслідок перерахування виплати розмір збільшення не може перевищувати 1500 гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Таких категорій декілька.

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