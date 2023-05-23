У ПФУ пояснили, чи змінять дату виплати пенсій для всіх пенсіонерів

Українські пенсіонери отримують виплати у визначений день щомісяця. Виплата відбувається з 4 по 25 число.

Про встановлену дату виплати пенсіонера інформують обов’язково. Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус в інтерв’ю ТСН пояснив, чи будуть змінювати цю дату для всіх пенсіонерів.

Зазначається, що виплати можна отримувати у відділенні пошти, або у банку. Спосіб отримання пенсії громадяни обирають особисто під час подачі заяви про призначення виплат.

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Пенсіонери можуть потім за власним бажанням змінити спосіб отримання пенсії. Для цього потрібно звернутися із відповідною заявою до сервісного центру ПФУ, або через вебпортал.

"Незалежно від способу виплати через банк чи через пошту, пенсіонер має можливість отримати належну йому пенсію у певну дату виплати. Поки що ми не розглядаємо питання про зміну встановленої дати виплати пенсії", – вказав Капінус.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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