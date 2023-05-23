В ПФУ объяснили, изменят ли дату выплаты пенсий для всех пенсионеров

Украинские пенсионеры получают выплаты в указанный день ежемесячно. Выплата производится с 4 по 25 число.

Об установленной дате выплаты пенсионера информируют обязательно. Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус в интервью ТСН объяснил, будут ли изменять эту дату для всех пенсионеров.

Отмечается, что выплаты можно получать в отделении почты или в банке. Способ получения пенсии граждане выбирают лично при подаче заявления о назначении выплат.

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Пенсионеры могут затем по своему желанию изменить способ получения пенсии. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в сервисный центр ПФУ или через веб портал.

"Независимо от способа выплаты через банк или через почту, пенсионер имеет возможность получить причитающуюся ему пенсию в определенную дату выплаты. Пока мы не рассматриваем вопрос об изменении установленной даты выплаты пенсии", – указал Капинус.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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