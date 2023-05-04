У ПФУ пояснили, коли українці отримають 'більш гідні пенсії'

В Україні відбулися два масштабних підвищення пенсій. Водночас середні розміри виплат для пенсіонерів все ще перебувають не на надто високому рівні.

Директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко в інтерв'ю "Апострофу" розповіла, коли українцям варто чекати "більш гідних пенсій".

"Обраний Україною вектор вступу до ЄС покликаний вирішити зокрема і питання гідного пенсійного забезпечення українців. Курс до ЄС – це курс на реформи", – зазначила вона.

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Охріменко вказала, що йдеться про реформування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Зокрема, в Україні впровадять накопичувальні пенсії.

"Багаторівнева модель пенсійного забезпечення діє у багатьох західних країнах. Солідарна система гарантує пенсіонерам певний базовий рівень виплат, натомість більшу частину пенсійного доходу люди отримують з накопичень до держаних та недержавних пенсійних фондів. І саме завдяки такому підходу їм вдається забезпечувати нинішній рівень пенсійних виплат", – пояснила глава Департаменту.

Вона додала, що запровадження системи обов’язкових пенсійних накопичень дасть можливість українцям мати щонайменше два джерела пенсійного доходу. Таким чином пенсіонери зможуть отримувати більш гідні пенсії.

Раніше стало відомо, що пенсіонери, що не мають страхового стажу, можуть отримати державну допомогу.

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