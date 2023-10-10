У ПФУ сказали, хто з пенсіонерів ризикує залишитися без виплат

Деякі українці можуть залишитися без пенсії. Пенсійний фонд України попередив про можливе припинення виплат пенсій у разі порушення законодавства.

Видання "На пенсії" з посиланням на інформацію Головного управління Пенсійного фонду України на Донеччині повідомляє, що виплату пенсії може бути припинено у випадках, передбачених частиною 1 статті 49 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;

в інших випадках, передбачених законом.

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Щоб відновити пенсійні виплати, пенсіонеру необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду на території України з пред’явленням документів, що засвідчують особу, та відповідної заяви.

Щодо громадян, які проживають за кордоном, у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено або скасовано, передбачено можливість надсилати заяву про поновлення пенсії та необхідні для цього документи поштою.

Для відновлення пенсії до заяви, потрібно обов’язково додати:

копію документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця,

про реєстрацію місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (з перекладом);

копію паспорта громадянина України.

Пенсійний фонд України рекомендує пенсіонерам уважно перевіряти свої документи на наявність помилок та невідповідностей, а також своєчасно отримувати призначену пенсію.

Ця інформація є важливою для всіх пенсіонерів, оскільки може вплинути на їхнє матеріальне становище. Пенсіонерам слід знати про можливі причини припинення виплат пенсій та про те, як їх відновити.

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