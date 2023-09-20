У ПФУ повідомили на скільки збільшиться мінімальна пенсія та зарплата у наступному році

З України з початку січня 2024 року мінімальна пенсія буде збільшена і складе 2 361 гривень. Середня розмір пенсії, після проведення індексації, має досягти 6 000 гривень.

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Ця зміна пов'язана із підвищенням прожиткового мінімуму, який уряд включив у проєкт державного бюджету на 2024 рік. Згідно з цим проєктом, загальний показник прожиткового мінімуму на 2024 рік становитиме 2 920 гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Отже, мінімальна пенсія зросте до 2 361 гривень, що на 268 гривень більше, ніж у 2023 році (деяким громадянам вона становить 2 093 гривні в даний час).

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Крім того, в 2024 році двічі підвищиться мінімальна зарплата:

З 1 січня 2024 року вона стане 7 100 гривень;

З 1 квітня 2024 року вона зросте до 8 000 гривень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також анонсував інші зміни в пенсійній системі. У 2024 році буде впроваджено новий підхід до індексації пенсій, включаючи коефіцієнти та бали, що дозволять однаковим групам пенсіонерів отримувати однакову пенсію та індексацію, незалежно від часу їх виходу на пенсію. Це призведе до підвищення середньої пенсії до 6 000 гривень в 2024 році, порівняно зі станом на 2023 рік, коли вона становила 5 311 гривень, що є зростанням на 874 гривень, або майже на 20%.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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