У Польщі розкопали могили готів з 2000-річними скарбами (фото)

У ландшафтному парку Wda (Wdecki Park Krajobrazowy) біля села Стара Ржека на півночі Польщі археологи здійснили неймовірне відкриття – вони виявили 50 давніх поховань, що містять скарби, яким 2000 років.

Ці поховання були наповнені безцінними артефактами, серед яких знаходяться кераміка, брошки, бурштинові намистини, срібні прикраси та інші цінності.

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Виявлені поховання розділилися на дві групи: ямні та урнові. Ці давні артефакти датуються 4 століттям нашої ери і належать германському народу, відомому як готи, які населяли північну Польщу між I й V століттями нашої ери.

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У цих давніх похованнях було знайдено низку цінних артефактів, включаючи два срібних намиста, дві срібні фібули та намисто з маленьких срібних намистин, які були виготовлені зі змійовими мотивами. Інтересно, що ця зброя та прикраси походили з різних регіонів, від Скандинавії на півночі до Чорного моря на півдні.

Археолог та дослідник Олаф Попкевич виявив це давнє поховання, прогулюючись берегом річки Вда. Він відзначив, що знайдені артефакти були у відмінному стані, що дає можливість отримати більше інформації про той час та культуру готів.

Археологи повідомили, що їхнє дослідження є лише частиною розкопок, які вони здійснюють у цьому регіоні. Вони планують продовжити роботу на місці виявлення, щоб докладно вивчити всі артефакти та зберегти їх для майбутніх поколінь.

Нагадаємо, у Польщі під руїнами старого замку знайшли тунель, який використовувався для таємних військових операцій.

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