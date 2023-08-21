У Туреччині археологи знайшли статую богині, якій 2300 років (фото)

На півдні Туреччини у стародавньому місті Келендеріс в Мерсіні розкопали статую триголової богині Гекати, вік якої оцінюють у 2300 років. Також було знайдено кераміку елліністичного періоду.

Стародавнє місто Келендеріс розташоване на середземноморському узбережжі Туреччини в сучасному місті Айдінджик, що в провінції Мерсін. Тут безперервно тривають розкопки та реставраційно-консерваційні роботи, розпочаті в 1987 році, повідомляє TurkishMuseums.

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Керівник розкопок, доцент Махмут Айдін заявив, що під археологами були знайдені підлоги римського періоду, і що вони знайшли велику кількість елліністичної кераміки в цих заповненнях підлоги.

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Що стосується статуї Гекати, вона у давнину стояла на перехресті – статуя має три обличчя, що дивляться у різні боки. Вчені кажуть, що подібні статуї встановлювали на постаментах, де були нанесені вказівки. Статуї Гекати також позначали межі.

"Триголова фігурка Гекати була знайдена в шарі, де була знайдена кераміка. Фігурка приблизно 20 сантиметрів. Дивлячись на зв’язок між богинею Гекатою та Келендерісом, ми знаємо, що в стародавньому місті Лагіна в Муглі є храм Гекати, і знайдений там напис вказує на те, що Келендеріс є одним із міст, які беруть участь у змаганнях, які проводяться кожні п’ять років у честь Гекати. Крім того, Келендеріс також є одним із міст, які виявляють повагу до священної території Гекати та зобов’язуються не нападати на неї", – додав Айдін.

За його словами, статуетка Гекати могла бути виготовлена 2300-2400 років тому й належить до елліністичного періоду.

Зазначається, що у Стародавній Греції Гекату вшановували як богиню підземного царства, здатну як на добро, так і на зло. Її асоціювали з магією та чаклунством.

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