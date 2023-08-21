В Турции археологи нашли статую богини, которой 2300 лет (фото)

На юге Турции в древнем городе Келендерис в Мерсин раскопали статую трехглавой богини Гекаты, возраст которой оценивают в 2300 лет. Также была найдена керамика эллинистического периода.

Древний город Келендерис расположен на средиземноморском побережье Турции в современном городе Айдинджик в провинции Мерсин. Здесь продолжаются раскопки и реставрационно-консервационные работы, начатые в 1987 году, сообщает TurkishMuseums.

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Руководитель раскопок, доцент Махмут Айдин заявил, что под археологами были найдены полы римского периода и что они нашли большое количество эллинистической керамики в этих заполнениях пола.

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Что касается статуи Гекаты, она в древности стояла на перекрестке – статуя имеет три лица, смотрящих в разные стороны. Ученые говорят, что подобные изваяния устанавливали на постаментах, где были нанесены указания. Статуи Гекаты также обозначали границы.

"Трехглавая фигурка Гекаты была найдена в слое, где была найдена керамика. Фигурка около 20 сантиметров. Глядя на связь между богиней Гекатой и Келендерисом, мы знаем, что в древнем городе Логина в Мугле есть храм Гекаты, и найденная там надпись указывает на то, что Келендерис является одним из городов, участвующих в соревнованиях, проводимых каждыми п. лет в честь Гекаты. Кроме того, Келендерис также является одним из городов, которые проявляют уважение к священной территории Гекаты и обязываются не нападать на нее", – добавил Айдин.

По его словам, статуэтка Гекаты могла быть изготовлена 2300-2400 лет назад и относится к эллинистическому периоду.

Отмечается, что в Древней Греции Гекату почитали как богиню подземного царства, способную как на добро, так и на зло. Ее ассоциировали с магией и колдовством.

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