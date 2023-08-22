В Польше раскопали могилы готов с 2000-летними сокровищами (фото)

В ландшафтном парке Wda (Wdecki Park Krajobrazowy) возле села Старая Ржека на севере Польши археологи совершили невероятное открытие – они обнаружили 50 древних захоронений, содержащих сокровища, которым 2000 лет.

Эти захоронения были наполнены бесценными артефактами, среди которых керамика, броши, янтарные бусины, серебряные украшения и другие ценности.

Читайте также: В Турции археологи нашли статую богини, которой 2300 лет (фото)

Обнаруженные захоронения разделились на две группы: ямные и урновые. Эти древние артефакты датируются 4 веком нашей эры и принадлежат германскому народу, известному как готы, населявшие северную Польшу между I и V веками нашей эры.

Видео дня

В этих древних захоронениях был найден ряд ценных артефактов, включая два серебряных ожерелья, две серебряные фибулы и ожерелье из маленьких серебряных бусин, изготовленных из змеевых мотивов. Интересно, что оружие и украшения происходили из разных регионов, от Скандинавии на севере до Черного моря на юге.

Археолог и исследователь Олаф Попкевич обнаружил это древнее захоронение, прогуливаясь по берегу реки Вда. Он отметил, что найденные артефакты были в отличном состоянии, что позволяет получить больше информации о том времени и культуре готов.

Археологи сообщили, что их исследования только часть раскопок, которые они осуществляют в этом регионе. Они планируют продолжить работу на месте обнаружения, чтобы подробно изучить все артефакты и сохранить их для будущих поколений.

Напомним, в Польше под руинами старого замка нашли туннель, который использовался для тайных военных операций.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!