У Польщі випадково виявили ювелірні вироби бронзової доби (фото)
Металошукач, який шукав артефакти часів Першої світової війни поблизу Туробіна, східна Польща, натомість виявив скарб ювелірних виробів бронзової доби. Вони були створені лужицькою культурою в епоху спаду їх панування в регіоні.
Лужицькі артефакти 550-400 рр. до н. е. є надзвичайно рідкісними знахідками в цій частині Польщі, і ті, що були виявлені, це зазвичай окремі шматки або фрагменти. Про це повідомляє The History Blog.
Археолог виявив 13 бронзових артефактів на глибині 8-10 дюймів під поверхнею ґрунту. Він негайно повідомив про свою знахідку і здав предмети.
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13 частин включають шпильку для плащу довжиною 6 дюймів із великою спіральною крученою дротяною клемою діаметром 2,8 дюйма. Загострений кінчик шпильки відсутній.
Другий штифт ще довший – 6,5 дюймів – і неушкоджений із загостреним кінцем. Головка являє собою меншу спіраль діаметром 1,2 дюйма з декоративною шишкою в центрі.
Інший особливий виріб – кручений шийний торк півкільцевої форми, виготовлений із цілісного шматка бронзового дроту із звуженими кінцями. Техніка скручування була передовою навичкою обробки металу, особливо з використанням бронзи, оскільки вона швидко твердіє, і її потрібно багаторазово відпалювати під час процесу скручування, щоб запобігти її зламу.
У групі також є вісім браслетів: два діаметром 4,7 дюйма з товстого бронзового дроту з тупими кінцями, що перекриваються, два з одножильного плоского дроту (один без декору, інший із врізаними лініями ялинки) і чотири масивні три дюйми. в діаметрі з перекриттям кінців.
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