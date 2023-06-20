В Польше случайно обнаружили ювелирные изделия бронзового века (фото)

Металлоискатель, искавший артефакты времен Первой мировой войны вблизи Туробина, восточная Польша, обнаружил клад ювелирных изделий бронзового века. Они были созданы лужицкой культурой в эпоху спада их господства в регионе.

Лужицкие артефакты 550–400 гг. до н. е. являются чрезвычайно редкими находками в этой части Польши, и те, что были обнаружены, это обычно отдельные куски или фрагменты. Об этом сообщает The History Blog.

Археолог обнаружил 13 бронзовых артефактов на глубине 8-10 дюймов под поверхностью почвы. Он немедленно сообщил свою находку и сдал предметы.

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13 частей включают шпильку для плаща длиной 6 дюймов с большой спиральной крученой проволочной клеммой диаметром 2,8 дюйма. Заостренный кончик шпильки отсутствует.

Второй штифт еще длиннее – 6,5 дюймов – и невредим с заостренным концом. Головка представляет собой меньшую спираль диаметром 1,2 дюйма с декоративной шишкой в центре.

Другое особое изделие – витой шейный торк полукольцевой формы, изготовленный из цельного куска бронзовой проволоки с суженными концами. Техника скручивания была передовым навыком обработки металла, особенно с использованием бронзы, поскольку она быстро твердеет, и ее нужно многократно отжигать во время процесса скручивания, чтобы предотвратить ее излом.

В группе также есть восемь браслетов: два диаметром 4,7 дюйма из толстой бронзовой проволоки с перекрывающимися тупыми концами, два из одножильной плоской проволоки (один без декора, другой с врезанными линиями елки) и четыре массивных три дюйма. в диаметре с перекрытием концов.

Напомним, в Лондоне раскопали мавзолей древнеримских времен, где хоронили богачей.

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