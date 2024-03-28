На Полтавщині ТЦК просить поліцію доставити 30 тисяч осіб у військкомат: що сталося

У Полтавській області до відділів ТЦК та СП мають доставити близько 30 тисяч людей. З таким зверненням у військкоматі звернулися до поліції.

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Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснив, що сталося. Про це він розповів "Суспільному".

Речник зазначив, що звернення до поліції подали щодо тих, хто вчинив адміністративне правопорушення за двома статтями. Йдеться про "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку" та "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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"Є така процедура, що поліція за нашим зверненням повинна доставити людину до ТЦК. Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на нього формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК", – наголосив Істомін.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

Зокрема, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув правки щодо надання відстрочки та бронювання.

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