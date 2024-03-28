В Полтавской области ТЦК просит полицию доставить 30 тысяч человек в военкомат: что произошло

В Полтавской области в отделы ТЦК и СП должны доставить около 30 тысяч человек. С таким обращением в военкомате обратились в полицию.

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Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснил, что произошло. Об этом он рассказал "Суспільному".

Спикер отметил, что обращение в полицию подали в отношении тех, кто совершил административное правонарушение по двум статьям. Речь идет о "Нарушениях призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета" и "Нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

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"Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК. Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника ТЦК. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по поводу доставки. Обычно это люди, которые после получения повестки не явились в ТЦК", – подчеркнул Истомин.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

В частности, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел поправки относительно предоставления отсрочки и бронирования.

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