В уряді пояснили, що буде з пенсіями у 2024 році

Кабінет міністрів планує провести індексацію пенсій у зв’язку з інфляцією у 2024 році. Втім, в умовах воєнного стану плани уряду можуть змінюватися.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксани Жолнович державному агентству "Укрінформ". За її словами, індексація пенсій визначена законодавством, однак в умовах війни її дозволено не проводити.

Жолнович нагадала, що попри воєнний стан, у 2023 році індексацію виплат для пенсіонерів все одно провели.

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"Наступного року намагатимемося також, але складно сказати, що чекатиме нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже", – додала міністерка.

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Додамо, з 1 березня 2023 року в Україні підвищили розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри надбавок коливалися від 100 до 1500 гривень.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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